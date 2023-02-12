Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 12 февраля 2023Бывший СССР

В Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут

В западной части Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: გრიგო / Wikipedia

В Грузии в воскресенье, 12 февраля, с разницей в 14 минут произошли два землетрясения. Об этом со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга пишет РИА Новости.

В субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.

Уточняется, что толчки произошли в 12:07 по местному времени (11:07 по московскому). Эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4.

Второе землетрясение произошло спустя 14 минут — в 12.21 по местному времени (11:21 по московскому) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Утром 6 февраля сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о серьезных проблемах Великобритании из-за Украины
Трампу выдали повестку в суд из-за папки «секретный брифинг»
В ДТП с Tesla в Москве пострадали дети
В России отреагировали на планы производства западной военной техники на Украине
Под Херсоном военные ВСУ обокрали магазин сотовой связи на миллион рублей
В Турции озвучили масштаб разрушений в 10 провинциях после землетрясений
Собянин назвал причину внушительного сокращения автомобильных краж в Москве
Момент ДТП с Tesla в Москве показали на видео
Почти 100 человек арестовали в Турции за мародерство после землетрясения
В Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.