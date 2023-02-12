В Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут

В западной части Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут

В Грузии в воскресенье, 12 февраля, с разницей в 14 минут произошли два землетрясения. Об этом со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга пишет РИА Новости.

В субботу вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.

Уточняется, что толчки произошли в 12:07 по местному времени (11:07 по московскому). Эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4.

Второе землетрясение произошло спустя 14 минут — в 12.21 по местному времени (11:21 по московскому) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро. Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Утром 6 февраля сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

