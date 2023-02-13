РИА Новости: бойцы подразделения «Эспаньола» отразили атаку ВСУ под Угледаром

Подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, отразило атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Перед выдвижением на передовую бойцы отработали стрельбу из автоматического и противотанкового гранатометов. Под Угледаром им удалось отбить атаку противника при координации оператора беспилотника и прикрытии автоматического станкового пулемета. «Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои. Каждый человек, который находится на этой позиции, он не боится», — приводит агентство слова бойца подразделения с позывным «Выходной».

Ранее сообщалось об эвакуации жителей Угледара в Волноваху. По словам временно исполняющего обязанности главы Донецкой народой республики (ДНР) Дениса Пушилина, украинские формирования продолжают перебрасывать резервы, но, несмотря на замедление взятия под контроль города, планы остаются прежними.