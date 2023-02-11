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00:18, 11 февраля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об эвакуации жителей Угледара в Волноваху

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о начале эвакуации жителей Угледара в Волноваху
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народой республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — сообщил Пушилин.

По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы, что замедлило взятие под контроль города, но «наши планы абсолютно не изменились».

7 февраля Минобороны России заявило, что российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном. 8 февраля сообщалось, что российские военные огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесли по трем бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Угледар и Водяное в ДНР.

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Марина Совина
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