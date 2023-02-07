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15:06, 7 февраля 2023Россия

Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном

МО РФ заявило о нанесении поражения силе и технике двух бригад ВСУ в Угледаре и Водяном

Фото: Russian Defense Ministry / АР

Российская армия на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики. Об этом заявил журналистам во вторник, 7 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что в ДНР также были поражены четыре склада боеприпасов противника.

В Минобороны разъяснили, что общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях превысили 80 военнослужащих. Кроме того, противник потерял один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, самоходную гаубицу «Гвоздика».

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Анна Щербакова
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