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14:48, 4 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о результатах наступления «Западной» группировки

Минобороны: на купянском направлении ВСУ выбиты с западных окраин Двуречного

Фото: РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты с западных окраин населенного пункта Двуречное в Харьковской области в результате наступления подразделений «Западной» группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, сообщается, что в результате ударов авиации и артиллерии нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое. По данным военного ведомства, были уничтожены свыше 30 бойцов ВСУ, две бронемашины и три автомобиля.

Всего, как сообщает Минобороны, с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник и 403 зенитных ракетных комплекса.

Ранее сообщалось, что с территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Уточняется, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, им дали возможность связаться с семьей.

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Варвара Кошечкина
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