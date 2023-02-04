Из украинского плена вернули 63 военнослужащих РФ
Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных
С территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, им дали возможность связаться с семьей.
Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными. Кроме того, Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.