Из украинского плена вернули 63 военнослужащих РФ

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных

С территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, им дали возможность связаться с семьей.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными. Кроме того, Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.