Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 4 февраля 2023Мир

Из украинского плена вернули 63 военнослужащих РФ

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских военных
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

С территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что военным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, им дали возможность связаться с семьей.

Ранее Россия и Украина обменялись военнопленными. Кроме того, Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Из украинского плена вернули 63 военнослужащих РФ
Опубликовано видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими РФ
В ФРГ опровергли причастность России к взрывам на «Северных потоках»
В больнице рассказали о состоянии актера Бориса Щербакова
Онколог назвал способ самостоятельного определения рака
В России назвали воровством конфискацию США средств россиянина на нужды Украины
В Минобороны рассказали о посредничестве ОАЭ при обмене пленными с Украиной
Россияне назвали идеальный размер зарплаты
В Крыму оценили национализированные украинские активы в миллиарды рублей
Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев Костомарову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.