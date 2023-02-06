Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ под Харьковом и в ЛНР

МО РФ заявило о нанесении поражения подразделениям бригад ВСУ под Харьковом и в ЛНР

Военнослужащим из Западной группировки войск на купянском направлении удалось нанести поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом и в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства разъяснил, что это произошло в районах харьковских населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и в Новоселовском в ЛНР.

По сведениям Конашенкова, на данном направлении были уничтожены до 40 украинских военных, а также два автомобиля.

4 февраля Минобороны докладывало, что Вооруженные силы России выбили ВСУ с западных окраин поселка Двуречный под Харьковом. Тогда в результате ударов авиации и артиллерии было нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.

По информации российского ведомства, были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.