Минобороны заявило об уничтожении до 75 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 75 украинских военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, российские военные огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесли по трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Угледар и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).
Помимо этого, на этом направлении Киев потерял один танк, боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины и два автомобиля. Помимо этого, российские военные ликвидировали три украинских склада боеприпасов и горючего в Новомихайловке, Угледаре и Доброволье в ДНР.
7 февраля Минобороны заявило, что российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.