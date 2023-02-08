Минобороны заявило об уничтожении до 75 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 75 украинских военных на южнодонецком направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 75 украинских военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские военные огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесли по трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Угледар и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, на этом направлении Киев потерял один танк, боевую машину пехоты, три боевых бронированных машины и два автомобиля. Помимо этого, российские военные ликвидировали три украинских склада боеприпасов и горючего в Новомихайловке, Угледаре и Доброволье в ДНР.

7 февраля Минобороны заявило, что российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.