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14:43, 13 февраля 2023Ценности

Раскрыто происхождение культового бомбера принцессы Дианы

CBS Philadelphia: культовый бомбер принцессе Диане подарила команда Philadelphia Eagles

Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

Журналисты CBS Philadelphia раскрыли происхождение культового спортивного бомбера принцессы Дианы. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет об оверсайз-куртке серебристо-зеленого цвета, который является мерчем американской футбольной команды Philadelphia Eagles. Монаршая особа неоднократно выходила в упомянутом предмете гардероба в свет в 1990-х годах, тем самым в разы увеличив его популярность среди публики, которая часто копировала ее образы.

Внучка Леонарда Тоуза, который владел Philadelphia Eagles с 1969 по 1985 год, Марина Шнайдер рассказала, что в действительности принцесса Диана не была фанатом команды, однако ей нравились цвета формы ее игроков. Об этом мать принцев Уильяма и Гарри сообщила статистику команды Джеки Эдельштейну на похоронах актрисы Грейс Келли в 1982 году, после чего последний решил подарить ей данный мерч.

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«Эдельштейн захотел подарить ей футболки, но мой дедушка сказал, что принцессе нельзя отправлять обычные майки, ей нужно что-то особенное. В итоге они выслали Диане подарочную коробку с множеством вещей, включая ту самую знаменитую куртку с вышитым логотипом Eagles на спине и футбольным шлемом на рукаве», — пояснила собеседница издания.

По словам Шнайдер, дедушку, как и общественность, удивлял тот факт, что бывшая жена принца Чарльза регулярно носила бомбер. «Думаю, что куртка создавала для принцессы ощущение "нормальности"», — высказалась она в заключение.

В ноябре 2022 года сумку с рукописной запиской покойной принцессы Дианы продали на торгах за 610 тысяч рублей. Аксессуар из крокодиловой кожи королевская особа преподнесла подруге, жене греческого судоходного магната Крисанти Лемос. Известно, что женщины встретились на званом ужине в 1996 году. Свой подарок знаменитость сопроводила рукописной запиской.

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Майя Пономаренко
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