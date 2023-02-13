Раскрыто происхождение культового бомбера принцессы Дианы

CBS Philadelphia: культовый бомбер принцессе Диане подарила команда Philadelphia Eagles

Журналисты CBS Philadelphia раскрыли происхождение культового спортивного бомбера принцессы Дианы. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет об оверсайз-куртке серебристо-зеленого цвета, который является мерчем американской футбольной команды Philadelphia Eagles. Монаршая особа неоднократно выходила в упомянутом предмете гардероба в свет в 1990-х годах, тем самым в разы увеличив его популярность среди публики, которая часто копировала ее образы.

Внучка Леонарда Тоуза, который владел Philadelphia Eagles с 1969 по 1985 год, Марина Шнайдер рассказала, что в действительности принцесса Диана не была фанатом команды, однако ей нравились цвета формы ее игроков. Об этом мать принцев Уильяма и Гарри сообщила статистику команды Джеки Эдельштейну на похоронах актрисы Грейс Келли в 1982 году, после чего последний решил подарить ей данный мерч.

«Эдельштейн захотел подарить ей футболки, но мой дедушка сказал, что принцессе нельзя отправлять обычные майки, ей нужно что-то особенное. В итоге они выслали Диане подарочную коробку с множеством вещей, включая ту самую знаменитую куртку с вышитым логотипом Eagles на спине и футбольным шлемом на рукаве», — пояснила собеседница издания.

По словам Шнайдер, дедушку, как и общественность, удивлял тот факт, что бывшая жена принца Чарльза регулярно носила бомбер. «Думаю, что куртка создавала для принцессы ощущение "нормальности"», — высказалась она в заключение.

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