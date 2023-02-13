Меган Фокс заподозрили в расставании с женихом

Page Six: Меган Фокс и Machine Gun Kelly заподозрили в расставании

Актриса и модель Меган Фокс деактивировала свой аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на фоне слухов о расставании с женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что это произошло всего через несколько часов после того, как актриса удалила все фотографии с музыкантом и опубликовала пост, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Поклонники быстро заметили это и заподозрили, что пара больше не вместе. Фокс также отписалась от Machine Gun Kelly, вместо этого подписавшись на американского рэпера Эминема, с которым много лет враждовал Бэйкер, британского певца Гарри Стайлза и актера Тимоти Шаламе.

В январе прошлого года Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. «Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж», — написала Фокс в соцсетях.