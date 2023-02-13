Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:55, 13 февраля 2023Культура

Меган Фокс заподозрили в расставании с женихом

Page Six: Меган Фокс и Machine Gun Kelly заподозрили в расставании

Фото: Rich Fury / Getty Images

Актриса и модель Меган Фокс деактивировала свой аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на фоне слухов о расставании с женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что это произошло всего через несколько часов после того, как актриса удалила все фотографии с музыкантом и опубликовала пост, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании». Поклонники быстро заметили это и заподозрили, что пара больше не вместе. Фокс также отписалась от Machine Gun Kelly, вместо этого подписавшись на американского рэпера Эминема, с которым много лет враждовал Бэйкер, британского певца Гарри Стайлза и актера Тимоти Шаламе.

В январе прошлого года Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. «Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж», — написала Фокс в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 31 тысячу
Врач предупредил о смертельной опасности выдергивания волос из носа
Toyota назвала срок появления нового поколения электромобилей
Стало известно о еще одной казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине
Застрелившего на охоте человека российского депутата исключат из партии
Лукашенко призвал ОДКБ сплотиться и определить позицию по Украине
В Казахстане решили сменить «идеологически устаревшие» названия городов и улиц
В ООН заявили о скором окончании спасательных работ в Турции и Сирии
Дания передала Украине все свои установки Caesar
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.