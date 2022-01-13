Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) и актриса Меган Фокс решили пожениться. Видеоролик, в котором хип-хоп-артист сделал предложение артистке, выложила сама Фокс в своем Instagram-аккаунте.

«Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. <...> И точно так же, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала "да"», — подписала публикацию 35-летняя кинозвезда. Она добавила, что после этого возлюбленные испили кровь друг друга.

Ранее Machine Gun Kelly и Меган Фокс рассказали о своем первом свидании, а также заявили о полных «экстаза и агонии» отношениях и о совместном употреблении наркотиков. Фокс призналась, что их отношения крайне эксцентричны и полны эйфорических взлетов и падений. «Наши души решили встретиться с нашими темными сторонами, с тем, что мы не хотели о себе знать и отталкивали», — отметила актриса.