Меган Фокс и Machine Gun Kelly рассказали о полных «экстаза и агонии» отношениях

Рэпер Machine Gun Kelly (MGK, настоящее имя Колсон Бэйкер) и актриса Меган Фокс рассказали о своем первом свидании, заявили о полных «экстаза и агонии» отношениях и о совместном употреблении наркотиков. Интервью с артистами опубликовано в британском издании GQ.

На первом свидании в Лос-Анджелесе Machine Gun Kelly привез Фокс к каньону, где актрису поджидал пикник и «море роз». После этого они забрались на крышу театра Рокси, где «играли поп-панк и целовались».

Фокс в интервью призналась, что их отношения крайне эксцентричны и полны эйфорических взлетов и падений. «Наши души решили встретиться с нашими темными сторонами, с тем, что мы не хотели о себе знать и отталкивали», — отметила актриса.

«Это экстаз и агония... Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не просто так говорю, что мы живем в темнейшей сказке. Ох, если бы вы видели нас в прошлую субботу», — добавил MGK. Хип-хоп-исполнитель также заявил, что их поездка на Бора-Бора закончилась тем, что они употребили психоделические грибы и отправились на гору в поисках редкого фикуса. Экспедиция, по словам рэпера, прошла успешно.

Ранее Меган Фокс опубликовала в соцсетях снимок, на котором предстала без трусов и с приставленным к паху возлюбленного пистолетом.