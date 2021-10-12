Меган Фокс без трусов приставила пистолет к паху Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly приняли участие в откровенной фотосессии с пистолетом

Американская актриса Меган Фокс и ее возлюбленный, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) приняли участие в фотосессии для британского издания GQ. Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала без трусов и с приставленным к паху хип-хоп-исполнителя пистолетом.

В подписи к фото Фокс заявила, что читателей журнала ждет «история двух отщепенцев», в которой присутствуют «болезненная одержимость, оружие, зависимость, шаманы и море крови», а также «такой секс, что Люцифер бы за крест схватился».

В июне Меган Фокс заявила, что является бисексуалкой. Ранее Machine Gun Kelly признался, что носит амулет с кровью своей возлюбленной.

Меган Фокс предрекли скорую свадьбу с Machine Gun Kelly еще в декабре 2020 года. Месяцем ранее актриса подала на развод со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого вышла замуж в 2010-м.