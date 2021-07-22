Меган Фокс рассказала о неприятностях из-за алкоголя

Американская актриса и модель Меган Фокс рассказала о неприятностях, с которыми сталкивалась из-за употребления алкоголя. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале WhoWhatWear.

Знаменитость уже 12 лет не употребляет спиртные напитки, потому что становится агрессивной под их воздействием. Она вспомнила, что однажды напилась на премии «Золотой глобус», где было много шампанского. Артистка не заметила, как выпила несколько бокалов. Она вспомнила, что наговорила «много всего агрессивного», из-за чего потом у нее были неприятности.

На премии в 2009 году Фокс похвалила грудь актрисы Сальмы Хайек, а потом призналась в неуверенности в себе и страхе находиться на столь масштабном мероприятии. Кроме того, в беседе с журналистами она предположила, что Брайану Остину Грину, который тогда был ее возлюбленным, неинтересно посещать подобные премии, потому что он «мужчина с большим эго».

Ранее Меган Фокс рассказала об опыте употребления галлюциногенного напитка аяуаска. Артистка отправилась за ним в Коста-Рику вместе с возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly. Она призналась, что хотела попробовать напиток в надлежащей обстановке. Свой опыт звезда назвала «собственной версией ада», куда человек отправляется навечно.