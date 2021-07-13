Меган Фокс рассказала об употреблении галлюциногенного напитка

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс рассказала об опыте употребления галлюциногенного напитка аяуаска. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live!

Артистка отправилась в Коста-Рику вместе со своим возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly. Она отметила, что хотела попробовать напиток в надлежащей обстановке. По ее словам, обряд проходил в джунглях и начался с того, что группа из 20 человек выпила чай из лемонграсса, после которого всех начало рвать. Как пояснила Фокс, каждого должно было вырвать несколько раз, поэтому незнакомцы начали подбадривать друг друга.

Актриса вспомнила, что церемония длилась три ночи. Случившееся она назвала «собственной версией ада», куда человек отправляется навечно. «Просто знать, что это вечность, само по себе мучительно, потому что нет ни начала, ни середины, ни конца. У вас случается настоящая смерть эго», — рассказала Фокс.

Аяуаска — отвар, изготавливаемый из лианы Banisteriopsis caapi, используемой в качестве основы напитка. Он традиционно используется в древних духовных практиках коренного населения Амазонии — обрядах «общения с духами». Представители коренных общин часто используют их как способ борьбы с болезнями различного характера, а также для гармонизации отношений между членами племен. В 2008 году перуанские власти признали лиану Banisteriopsis caapi национальным достоянием. Изготавливаемый из нее одноименный напиток, по их мнению, является источником природных знаний. Сами церемонии «Аяуаска» у коренных жителей Амазонии являются культурным достоянием перуанской нации.