Американская актриса и фотомодель Меган Фокс заявила о своей бисексуальности. Пост на эту появился в ее Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала снимок с маникюром цветов радуги и призналась, что уже на протяжении последних 20 лет считает себя бисексуалкой. Она сделала признание в честь месяца гордости ЛГБТ, который традиционно проводится в июне.

Ранее Фокс никогда не рассказывала о своих романтических и сексуальных отношениях с женщинами. С весны прошлого года она встречается с рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци не раз ловили влюбленных вместе. В одном интервью Фокс призналась, что сразу почувствовала с музыкантом родство душ.

26 ноября 2020 года стало известно, что Фокс подала прошение о разводе со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого она вышла замуж в 2010 году. В документах актриса назвала непримиримые разногласия основной причиной развода. Кроме того, она потребовала совместной юридической и физической опеки над их тремя детьми.