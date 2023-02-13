Военный эксперт рассказал о снижении боевых возможностей ВСУ

Военный эксперт Шурыгин назвал вывод военной инфраструктуры ВСУ задачей номер один

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о способах снизить боевые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о воздействии на предприятия, где производится и ремонтируется техника, пояснил он газете «Известия».

По словам Шурыгина, выводить из строя украинскую военную инфраструктуру — это задача номер один. Он объяснил, что в настоящее время Украина не может производить технику, а пытается ее ремонтировать на отдельных предприятиях. «Мы пытаемся нащупать эти объекты и их уничтожать, чтобы им пришлось тащить технику на ремонт на Запад», — отметил он, отметив, что вывод из строя таких цехов может сказаться на количестве боеспособной техники на линии боевого соприкосновения, а также на возможностях ВСУ.