Российские хакеры заявили о взломе сайта авиабазы Рамштайн

Хакеры из Killnet сообщили о взломе сайта американской авиабазы Рамштайн в Германии

Хакеры из российской группировки Killnet атаковали официальный сайт американской авиабазы Рамштайн в Германии. О взломе ресурса они сообщили в понедельник, 13 февраля, в своем Telegram-канале.

«Отвалилась база, как-то так. (...) Северный альянс все еще самый могущественный?» — заявили представители Killnet. К публикации они также прикрепили ссылку на сайт Рамштайнf. При попытке зайти на ресурс возникает уведомление о том, что сервис не отвечает.

В конце января Killnet объявила о начала масштабной кибератаки на Германию. Хакеры пообещали взломать сайты государственных органов, банков и аэропортов страны. Как пояснили члены группировки, такое решение было принято после того, как немецкие власти согласились поставить Украине танки Leopard.

Перед этим стало известно, что хакеры Killnet совместно с членами белорусской группировки Infinity Hackers BY взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. В их заявлении говорилось, что «еще один шаг» американской стороны «в сторону границ братских народов» России и Белоруссии приведет к публикации 198 миллионов строк из базы данных службы.