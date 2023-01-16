Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:08, 16 января 2023Интернет и СМИ

Российские и белорусские хакеры украли данные Налоговой службы США

Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США

Фото: REUTERS

Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. Об этом «Ленте.ру» рассказал Killmilk, глава пророссийской группировки Killnet. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY, созданного на базе хакерского форума Infinity.

В заявлении группировки из соседней республики, которое также есть в распоряжении «Ленты.ру», отмечается, что «еще один шаг» американской стороны «в сторону границ братских народов» России и Белоруссии приведет к публикации 198 миллионов строк из базы данных Налоговой службы США. Речь идет в том числе о персональных данных, таких как логины и пароли пользователей.

«Доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана. Он попался на фишинг: перешел по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете», — рассказал Killmilk.

Последней крупной акцией Killnet был взлом Федерального бюро расследований США. Тогда кибервзломщикам удалось перехватить трафик более 10 тысяч сотрудников ФБР. В частности, в распоряжении хакеров оказались все пароли сотрудников от самых разных учетных записей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вениамин Лыков
Обсудить
Последние новости
Украина отвела часть войск с запорожского направления
Премьер Украины и замгоссекретаря США обсудили восстановление электроэнергии
В российском городе нашли клад проституток вековой давности
Пушилин снял с должности министра юстиции ДНР
Российские и белорусские хакеры украли данные Налоговой службы США
В Давосе открылся Всемирный экономический форум
Диетолог перечислил пять способов правильно набрать вес
В Румынии оценили принадлежность найденного возле курорта обломка ракеты
В СК заинтересовались гибелью ребенка из-за наркоза у стоматолога
Педиатр назвала приемлемый возраст ребенка для крещенского купания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.