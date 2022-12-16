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00:16, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Хакеры из Killnet взломали ФБР

Хакеры из Killnet заявили о взломе Федерального бюро расследований США

Фото: REUTERS

Хакеры из пророссийской группировки Killnet заявили о взломе Федерального бюро расследований (ФБР) США. Информацию об этом члены объединения выложили в своем Telegram-канале и подтвердили в беседе с «Лентой.ру».

Как заявили сами киберпреступники, им удалось перехватить трафик более 10 тысяч сотрудников ФБР. В частности, в распоряжении хакеров оказались все пароли сотрудников от самых разных учетных записей (от интернет-магазинов до аккаунтов, связанных с компаниями Apple и Google). Кроме того, Killnet заполучили доступ к социальным сетям сотрудников ФБР, в которых оставили упоминание о себе, судя по роликам, выложенным после взлома.

Отдельно хакеры уточнили, что они получили доступ к медицинским картам следователей ФБР, а также к их аккаунтам на порноресурсах. В самой группировке Killnet «Ленте.ру» рассказали, что взлом был произведен с помощью простых фишинговых методов, а атака не потребовала применения каких-либо изощренных приемов.

«В результате фишинговой атаки мы получили доступ, после чего осуществили взлом. Сотрудники ФБР клюнули на достаточно примитивный, но эффективный способ», — констатировали в Killnet.

Ранее Killnet атаковал сайты Латвии в ответ на обращенный к Украине призыв наносить удары по российским аэродромам. Первым атакам подвергся сайт МИД Латвии. Позже хакеры сообщили, что нарушили работу сайта службы госбезопасности республики.

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Артур Галеев
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