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14:31, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Killnet атаковали сайты Латвии в ответ на призыв наносить удары по аэродромам

Хакеры Killnet атаковали сайты МИД и службы госбезопасности Латвии

Фото: Blake Connally / Unsplash

Российские хакеры Killnet атаковали сайты госучреждений Латвии. Как сообщается в Telegram-канале группировки, в результате их действий перестали работать некоторые официальные ресурсы страны.

Группировка утверждает, что первым атакам подвергся сайт МИД Латвии. Позже хакеры сообщили, что нарушили работу сайта службы госбезопасности республики.

Таким образом команда Killnet отреагировала на слова министра министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, который призвал Украину наносить удары по российским аэродромам.

О том, что Ринкевичс посоветовал Украине наносить удары по российским аэродромам, стало известно накануне, 30 ноября. Глава МИД призвал атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. При этом, по мнению Ринкевичса, Киев не должен бояться эскалации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главами МИД семи стран Европы попросил у них системы противовоздушной обороны и помощь в энергетике.

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Олег Давыдов
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