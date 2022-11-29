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23:22, 29 ноября 2022Мир

Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России

Глава МИД Латвии предложил позволить Киеву бить по аэродромам, откуда Россия наносит удары

Фото: Edijs Palens / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что нужно разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам. Его слова приводит агентство Вloomberg.

Глава МИД призвал атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. «Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции», — заявил министр.

При этом, как отметил Ринкевичс, Киев не должен бояться эскалации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главами МИД семи стран Европы попросил у них системы противовоздушной обороны и помощь в энергетике.

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Екатерина Подвигина
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