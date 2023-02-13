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12:08, 13 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал ОДКБ сплотиться и определить позицию по Украине

Глава Белоруссии Лукашенко: вскоре страны ОДКБ должны будут определить позицию по Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надлежит сплотиться и действовать вместе, отвечая на имеющие место вызовы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает РИА Новости.

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, — оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — сказал глава Белоруссии.

При этом он отметил, что такая позиция не должна идти во вред национальным интересам. Однако общая установка, по его мнению, упростит координацию действий стран-членов ОДКБ на международной арене.

Лукашенко также призвал решить проблемы, сформировавшиеся в другом регионе ответственности ОДКБ. «Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить ОДКБ в эти непростые времена», — заявил президент.

Накануне он заявил, что что в ближайшее время планирует посетить Иран. По его словам, переговоры в сентябре 2022 года в городе Самарканде придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах.

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Алевтина Запольская
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