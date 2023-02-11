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08:22, 11 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко посетит Иран

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует посетить Иран
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует посетить Иран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По его словам, переговоры в сентябре 2022 года в городе Самарканд придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах.

«Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня», — заявил политик. По его словам, Минск всегда «сохранял верность дружбе» с Тегераном, а также ответственно относился к выполнению достигнутых договоренностей.

Ранее посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила, что российский лидер Владимир Путин может посетить Индонезию в текущем году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.Она сообщила о готовности пакета документов, которые лидеры двух стран могли бы подписать, в частности, Декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Джакарты.

Марина Совина
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