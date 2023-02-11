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04:32, 11 февраля 2023Мир

Посол России рассказала о возможном визите Путина в Индонезию

Посол России Воробьева заявила о возможном визите Путина в Индонезию в 2023 году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в интервью РИА Новости рассказала посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.

«Мы не исключаем — и я тут не могу утверждать на 100 процентов, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию», — заявила дипломат.

Она сообщила о готовности пакета документов, которые лидеры двух стран могли бы подписать, в частности, Декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Джакарты. При этом не исключено, что президент Индонезии Джоко Видодо также может посетить Россию, заключила Воробьева.

В 2022 году президент России Владимир Путин решил не приезжать на саммит «Большой двадцатки» (G20) на остров Бали. Вместо него российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД России Сергей Лавров.

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Марина Совина
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