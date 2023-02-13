Музыкант Моби представил свой первый документальный фильм Punk Rock Vegan Movie

Американский музыкант Моби представил свой первый документальный фильм Punk Rock Vegan Movie. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Полуторачасовой режиссерский дебют артиста уже доступен на YouTube. Он рассказывает «удивительную историю панк-рока и борцов за права животных».

«Я надеюсь, что этот фильм, возможно, заставит людей задаться вопросом: "Почему я продолжаю поддерживать продовольственную систему, которая убивает триллион животных в год; уничтожает дождевой лес; вызывает устойчивость к антибиотикам; вызывает изменение климата, болезни сердца, диабет, рак и ожирение?"» — высказался Моби о своей работе.

Punk Rock Vegan Movie включают в себя интервью с такими знаменитостями, как гитарист Дэйв Наварро из Jane's Addiction, рок-музыкант Роб Зомби и вокалист группы Cro-Mags Джон Джозеф.

Моби — веган с 1980-х годов. В 2003 году записал саундтрек для документального фильма «Земляне» о проблеме эксплуатации животных. В 2017 году музыкант выложил клип на трек A Simple Love. В ролике показаны поросята и митинги зоозащитников, призывающих не убивать свиней, потому что «это не еда, а жестокость».

