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18:01, 13 февраля 2023Мир

МИД Франции призвал граждан страны немедленно покинуть Белоруссию

МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за проведения СВО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть республику из-за продолжающихся военных действий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.

«В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы. Французам, находящимся на территории Белоруссии, предлагается без промедления покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию», — указали в ведомстве.

В МИД предупредили, что желающие вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в Министерстве внутренних дел Белоруссии.

13 февраля посольство США в Москве выступило с призывом к своим гражданам покинуть Россию из-за мобилизации. Там также подчеркнули, что находящимся в стране американцам якобы могут отказать в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также воспрепятствовать их выезду из страны.

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Анжелика Бережная
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