Блогерша отказалась от мытья головы на 20 дней и поделилась результатом

Блогерша imogenation отказалась от мытья головы на 20 дней и обрела мягкие волосы

Блогерша с никнеймом imogenation (имя и фамилия неизвестны) решила провести эксперимент над волосами и поделилась результатом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Пользовательница платформы, чей блог насчитывает 370,1 тысячи подписчиков, записала видео, в котором заявила, что отказалась от мытья головы на 20 дней. В первое время ей казалось, что пряди будут жирными. Однако, по ее словам, они стали очень мягкими. При этом она отметила, что в первый раз, когда отказалась от данного процесса на долгий срок, то на шестой день у нее начала чесаться голова.

Зрители удивились результату блогерши, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «После этого мои волосы выглядели бы так, как будто я окунул их в кастрюлю с маслом», «Я не понимаю! Мои бы выглядели так, будто их тюлень лизнул», «Не мыть две недели — еще пока нормально, но вы можете обрести инфекцию кожи головы из-за дрожжей», — высказывались они.

В то же время были и те юзеры, которые поддержали эксперимент девушки. «Я рекомендую это сделать. Мои волосы, например, после этого больше не жирнеют», «Когда я болел и не мыл волосы две недели, они стали становиться намного мягче», — прокомментировали они.

В январе генеральный директор клиники Este Medical Group, специализирующейся на дерматологии и трихологии, Сэм Синкир раскрыл вызывающую облысение распространенную ошибку при мытье головы. Так, врач рассказал, что многие люди предпочитают прибегать к данному процессу каждый день. По его словам, кожа головы выделяет натуральное масло, которое называется кожным салом. Оно, в свою очередь, помогает защитить пряди от потери влаги. Поэтому слишком частое мытье делает их уязвимыми к повреждениям.