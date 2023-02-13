В российском доме престарелых санитарка пробила голову 80-летней постоялице

В курском доме престарелых санитарка пробила 80-летней постоялице голову кружкой

В курском доме престарелых санитарка пробила 80-летней постоялице голову кружкой. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

Согласно данным, неназванная сотрудница российского пансионата разозлилась из-за того, что пенсионерка не смогла достаточно быстро перевернуться по команде санитарки и задела ее ногой. Об избиении Shot сообщил со ссылкой на анонимного сотрудника учреждения. При этом в качестве подтверждения опубликован разговор с мужчиной, подписанным как постоялец дома престарелых.

Также издание публикует снимки избитого пожилого человека со скрытым в фоторедакторе лицом — голова пенсионера перебинтована. Документов, подтверждающих связь избитого с домом престарелых в Железногорске Курской области, не приводится.

Отдельно Shot заявил, что у подопечных дома престарелых воруют пенсии и отбирают одеяла.

Прокуратура региона объявила о начале проверки по факту нарушения прав пенсионеров. Также, по сообщению RT, ситуацию взяло на контроль региональное министерство соцобеспечения.