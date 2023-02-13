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14:22, 13 февраля 2023Россия

Российские войска поразили пункт восстановления военной техники ВСУ в ДНР

Минобороны заявило о поражении пункта восстановления военной техники ВСУ в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение пункту восстановления военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 13 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«В районе города Славянск Донецкой народной республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что за сутки российские военнослужащие поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 126 районах.

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Варвара Родикова
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