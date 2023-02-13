Российские войска поразили пункт восстановления военной техники ВСУ в ДНР

Минобороны заявило о поражении пункта восстановления военной техники ВСУ в ДНР

Российские войска нанесли поражение пункту восстановления военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 13 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«В районе города Славянск Донецкой народной республики поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что за сутки российские военнослужащие поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 126 районах.