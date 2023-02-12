Минобороны отчиталось о 17 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбиты 17 украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что цели были поражены в разных районах Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 3105 беспилотных летательных аппаратов, отчитались в оборонном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.