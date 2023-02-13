Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе

В Астраханской области двое мужчин погибли от отравления угарным газом на чабанской точке

В Астраханской области два человека погибли от отравления угарным газом на чабанской точке. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По данным следователей, погибшими оказались двое мужчин 52 и 48 лет. Тела россиян нашел родственник одного из них. Предварительно, в помещении использовалась газовая горелка.

Чабанская точка, где нашли тела погибших, находилась в 25 километрах от города Харабали. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее в Варне Челябинской области в бане нашли тела двух местных жителей — россияне надышались угарным газом, на их телах не нашли признаков насильственной смерти.