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16:34, 12 января 2023Россия

Двое россиян сходили в баню и умерли

В Челябинской области два человека помылись в бане и умерли

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Варне Челябинской области в бане нашли тела двух местных жителей. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах в четверг, 12 января, пишет URA.RU.

По данным собеседника издания, мужчина с подругой были в гостях, после чего пошли в баню. Утром их тела обнаружила хозяйка дома.

«Они во время мытья надышались угарным газом. Вследствие — отравление и смерть», — приводит URA.RU слова собеседника.

Уточняется, что на телах погибших не нашли следов насильственной смерти. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В пресс-службе Следственного комитета (СК) по российскому региону сообщили, что проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Чебоксарах восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом у себя квартире, а его 14-летняя сестра попала в больницу.

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Евгения Куликова
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