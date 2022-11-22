Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:41, 22 ноября 2022Россия

Восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом в российском городе

В Чебоксарах восьмилетний мальчик умер из-за отравления угарным газом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Чебоксарах восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом у себя квартире, его 14-летняя сестра попала в больницу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По информации властей, происшествие в российском городе случилось ночью 22 ноября в жилом доме на улице Тимофея Кривова. Предварительно, к скоплению отравляющего вещества привело отсутствие тяги у газовой колонки, использующейся для подогрева воды. В результате восьмилетний мальчик умер, а его 14-летняя сестра была госпитализирована с отравлением средней тяжести.

Как сообщает прокуратура Республики Чувашия, в момент происшествия дети находились в квартире с матерью. Ведомство организовало проверку по факту смерти ребенка, в ходе которой будет дана оценка работе газовой службы и управляющей жилым домом коммунальной организации.

Ранее в Иванове насмерть отравились угарным газом 44-летняя женщина и ее десятилетний ребенок. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым
В «Росэнергоатоме» оценили защищенность Запорожской АЭС от артиллерии ВСУ
Прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео
В МИД назвали отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ ударом по безопасности Европы
В Белоруссии пограничники обнаружили тело мигранта на границе с Польшей
Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант
Опубликована карта боевых действий на Украине на 22 ноября
Мужчина нашел на пляже кольцо с огромным бриллиантом и вернул его владельцу
Бывших сотрудников МВД осудят за передачу ритуальным службам данных об усопших
Невостребованное жилье в России разрешили передавать льготникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.