Восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом в российском городе

В Чебоксарах восьмилетний мальчик умер из-за отравления угарным газом

В Чебоксарах восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом у себя квартире, его 14-летняя сестра попала в больницу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По информации властей, происшествие в российском городе случилось ночью 22 ноября в жилом доме на улице Тимофея Кривова. Предварительно, к скоплению отравляющего вещества привело отсутствие тяги у газовой колонки, использующейся для подогрева воды. В результате восьмилетний мальчик умер, а его 14-летняя сестра была госпитализирована с отравлением средней тяжести.

Как сообщает прокуратура Республики Чувашия, в момент происшествия дети находились в квартире с матерью. Ведомство организовало проверку по факту смерти ребенка, в ходе которой будет дана оценка работе газовой службы и управляющей жилым домом коммунальной организации.

Ранее в Иванове насмерть отравились угарным газом 44-летняя женщина и ее десятилетний ребенок. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.