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13:09, 21 ноября 2022Россия

Россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом в жилом доме

В Иванове 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь насмерть отравились угарным газом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иванове в одной из квартир жилого дома россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 44-летняя женщина с 10-летним ребенком отравились газом на улице Демьяна Бедного. О причинах утечки пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов после произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти неосторожности.

Ранее в Орловской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Тела двух женщин и двух мужчин с признаками отравления угарным газом нашли 10 октября в одной из квартир жилого дома в поселке Зареченский.

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Анастасия Шейкина
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