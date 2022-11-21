Россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом в жилом доме

В Иванове 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь насмерть отравились угарным газом

В Иванове в одной из квартир жилого дома россиянка с ребенком насмерть отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 44-летняя женщина с 10-летним ребенком отравились газом на улице Демьяна Бедного. О причинах утечки пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов после произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти неосторожности.

Ранее в Орловской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Тела двух женщин и двух мужчин с признаками отравления угарным газом нашли 10 октября в одной из квартир жилого дома в поселке Зареченский.