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Четверо россиян насмерть отравились угарным газом

СКР сообщил о гибели четырех человек из-за отравления угарным газом в Орловской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Орловской области четыре человека насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, тела двух женщин и двух мужчин с признаками отравления угарным газом нашли 10 октября в одной из квартир жилого дома в поселке Зареченский. Другие подробности пока неизвестны.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники СК изъяли вещественные доказательства и газовое оборудование на месте происшествия.

Ранее в многоэтажном жилом доме в Кабардино-Балкарии погибла семья, насмерть отравившись угарным газом. В кухне квартиры, где проживали россияне, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов: хозяйка установила газовую колонку для нагревания воды.

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Анастасия Шейкина
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