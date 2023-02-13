В Турции допустили перенос или отмену президентских выборов из-за землетрясения

TGRT Haber: выборы в Турции могут быть перенесены или отменены из-за землетрясения.

Президентские выборы в Турции, которые запланированы на 14 мая, могут быть перенесены или отменены из-за последствий землетрясения. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

В то же время подчеркивается, что в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) отмену выборов на данный момент не обсуждают. «Однако вариант с 14 мая начал ослабевать», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что «в коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи», что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отложить выборы на год. О том, что голосование может быть перенесено, говорила и председатель «Хорошей партии» Мерал Акшене.

При этом телеканал напомнил, что по закону Турции единственным исключением для отсрочки выборов является состояние войны.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. По последним данным, общее число жертв землетрясений превысило 28 тысяч человек.