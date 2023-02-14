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15:28, 14 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 14 февраля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 14 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Согласно отчету официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, наибольшие за сутки потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли на краснолиманском направлении, где потеряли убитыми до 100 солдат. Кроме того, на купянском направлении ВСУ потеряли до 70 солдат, а на донецком — более 60.

Отдельно Конашенков сообщил об уничтожении воздушно-космическими силами (ВКС) нескольких единиц авиации ВСУ.

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«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка (...) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — заявил он.

Помимо этого, Вооруженные силы России уничтожили склады и ангары ВСУ на херсонском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

Согласно докладу Минобороны, с начала специальной военной операции на Украине уничтожены 385 самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и боевых бронированных машин и 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

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Марк Леонов
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