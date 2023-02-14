Российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

МЧС: российские спасатели обнаружили $150 тыс. наличными под завалами жилого дома в Турции

Российские спасатели обнарудили 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, при вскрытии очередного пласта завалов после землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. По последним данным, общее число жертв землетрясений превысило 30 тысяч человек.