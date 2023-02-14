Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:24, 14 февраля 2023Мир

Российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

МЧС: российские спасатели обнаружили $150 тыс. наличными под завалами жилого дома в Турции

Фото: МЧС России / Telegram

Российские спасатели обнарудили 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, при вскрытии очередного пласта завалов после землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. По последним данным, общее число жертв землетрясений превысило 30 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объяснили Украине отказ от поставок ракет ATACMS
При стрельбе в университете CША погиб человек
В бундестаге призвали прекратить поставки одного вида вооружений на Украину
Тигр разорвал спину 19-летнему охотнику в российском регионе
Легионер «Зенита» рассказал о трудностях изучения русского языка
Российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
В соцсетях распространились боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского
Российский актер высказался о завершении карьеры
Названы возможные сроки поставки танков Leopard Украине
Женщина пожаловалась на ленивого во время секса мужа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.