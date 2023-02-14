В Киргизии отменили приговор бывшему президенту Атамбаеву

Верховный суд Киргизии направил на пересмотр дело бывшего президента Атамбаева

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву и направил на пересмотр уголовное дело об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебных органах

Сообщается, что ходатайство адвокатов Атамбаева о возобновлении производства по уголовному делу было удовлетворено. Постановление коллегии Верховного суда отменяет решения от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года — они оставляли в силе приговоры нижестоящих инстанций об обвинительном приговоре Атамбаеву по делу Батукаева.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы, но через семь лет он покинул Киргизию, получив условно-досрочное освобождение из-за «тяжелой болезни».

Летом 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам колонии по делу об освобождении Батукаева