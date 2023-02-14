Немецкий балетмейстер измазал лицо критика фекалиями после плохой рецензии

Немецкий балетмейстер Геке измазал лицо критика собачьими фекалиями после плохой рецензии

50-летний руководитель балетной труппы Ганноверской государственной оперы Марко Геке измазал лицо критика местной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Вибке Хюстер собачьими фекалиями после прочтения плохой рецензии на его спектакль. Об этом сообщается на сайте издания.

Инцидент произошел в фойе театра на премьере новой постановки Геке «Вера — любовь — надежда». Балетмейстер сначала вступил в словесный конфликт с женщиной, ранее написавшей и опубликовавшей отрицательный отзыв о его постановке в Гааге под названием «В голландских горах». В статье Хюстер назвала спектакль «скучным, беспомощным и ненужным».

После словесной перепалки Геке достал из пакета фекалии, произведенные его собакой за несколько минут до случившегося, и измазал лицо критика. Сделав это, руководитель балетной труппы покинул переполненный людьми театральный зал.

Художественный руководитель оперного театра Лаура Берман публично принесла извинения Вибке Хюстер, а также описала оперный театр как «открытое место для уважительного сотрудничества и обмена», заявив, что руководство учреждения примет соответствующие шаги в отношении Геке.

По данным издания, полицейские занялись расследованием произошедшего и «немедленно возбудили уголовное дело». Известно, что Марко Геке, занимавший пост руководителя балетной труппы Ганноверской государственной оперы с 2019 года, уже отстранен от должности.

В статье FAZ произошедшее назвали «ужасным инцидентом» и «попыткой запугать свободную, критическую художественную оценку».

