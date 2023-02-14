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16:53, 14 февраля 2023Культура

Рэпера Playboi Carti обвинили в попытке задушить беременную возлюбленную

Рэпера Playboi Carti арестовали после попытки задушить беременную возлюбленную

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

В Джорджии арестовали американского рэпера Playboi Carti (настоящее имя — Джордан Террелл Картер). Об этом сообщает TMZ.

Музыканта обвинили в попытке задушить свою беременную возлюбленную во время ссоры, которая возникла из-за теста на отцовство. По словам жертвы, хип-хоп-артист пытался вытащить ее из машины и зажал ей рот рукой, когда она пыталась вызвать полицию. На теле женщины обнаружили видимые травмы шеи, груди и спины.

При этом адвокат артиста Брайан Стил назвал эти обвинения ложными. «Господина Картера обвинили ложно. Это дело будет прекращено без какого-либо судебного преследования или разбирательства», — заявил он.

Как сообщает Page Six, Playboi Carti был в отношениях с женщиной на протяжении двух лет. В момент нападения она находилась на 14-й неделе беременности.

За последние годы рэпер неоднократно имел проблемы с законом. В 2020 году его арестовали с оружием и наркотиками. В его автомобиле обнаружили 12 мешков с марихуаной, три пистолета, ксанакс, кодеин и оксикодон.

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Евгений Шульгин
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