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19:21, 14 февраля 2023Культура

Умер австрийский композитор Фридрих Церха

Австрийский композитор Фридрих Церха скончался в возрасте 96 лет

Фото: Globallookpress.com

Умер один из самых известных австрийских композиторов Фридрих Церха. Об этом сообщает издание Slippedisc.

Музыкант скончался в возрасте 96 лет. Причина его смерти не уточняется.

Фридрих Церха, родившийся в Вене в 1926 году, считается одной из самых влиятельных фигур австрийской музыки. Свои первые произведения для скрипки и небольших ансамблей он написал еще в молодости, но музыкальная карьера была прервана Второй мировой войной. Еще до окончания средней школы Церха был призван в вермахт, но в конечном итоге композитор дезертировал и скрылся в Тироле.

С 1946 года он изучал скрипку, композицию и музыкальное образование в Венской музыкальной академии, а также музыковедение, германистику и философию в Венском университете, где в 1950 году получил докторскую степень по философии. В 1958 году совместно с Куртом Швертзиком он создал Ensemble die reihe, при помощи которого занимался популяризацией современной музыки в Австрии. Вершиной творчества Церхи стало создание третьего акта оперы Альбана Берга «Лулу».

В 2006 году композитору вручили «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Также он является лауреатом премии Эрнста Вернера фон Сименса и премии Теодора Кернера.

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Марина Погосян
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