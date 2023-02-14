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05:23, 14 февраля 2023Россия

В России за несколько недель выросла заболеваемость COVID-19

«Ъ»: заболеваемость вирусом COVID-19 в России растет пятую неделю подряд

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Заболеваемость вирусом COVID-19 в России растет пятую неделю подряд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, за последнюю неделю показатель прироста увеличился на 30,5 процента. Однако смертность из-за коронавируса все это время стабильно снижается.

Уточняется, что рост отмечен в 74 субъектах России. При этом в 21 регионе темпы выше, чем в среднем по стране. В понедельник оперштаб сообщил об 11 006 новых заболевших, а в середине января выявляли около пяти тысяч заболевших. Среднесуточные показатели выросли за прошедший месяц более чем в два раза.

Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что после сезонной вспышки гриппа весной и летом в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. Рябков объяснил, что сезонность не характерна для COVID-19.

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Юлия Мискевич
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