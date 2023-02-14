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09:31, 14 февраля 2023Из жизни

Прожившие в браке 70 лет супруги раскрыли секрет счастливой совместной жизни

Пожилые супруги из Британии прожили в браке 70 лет и раскрыли секрет совместной жизни

Фото: unsplash

Арчи и Марта Киркланд из Великобритании, прожившие в браке почти 70 лет, раскрыли секрет счастливой совместной жизни. Об этом сообщает Daily Record.

Арчи и Марта впервые встретились в начале 1950-х годов в Лондоне, а в 1955 году поженились. С тех пор они практически не разлучались. Сейчас Арчи 93 года, а Марте — 91 год. По словам пожилых супругов, главный секрет их крепкого брака — каждый день быть рядом друг с другом.

Сейчас Арчи и Марта живут в доме престарелых в соседних комнатах и готовятся в 68-й раз отметить День святого Валентина. Дети супругов, шесть внуков и три правнука рады, что им удастся провести этот день вместе.

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Сотрудники дома престарелых планируют устроить для пары праздник и удивить их живой музыкой. «Арчи и Марта являются примером долговечной любви. Они напоминают нам о важности поддерживать друг друга в День святого Валентина», — говорит один из работников.

Ранее сообщалось, что британская оперная певица встретила будущего мужа во время поездки в США почти 25 лет назад и после этого не расставалась с ним. По словам мужчины, он продолжает многому учиться у жены и с восторгом за ней наблюдает.

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Алиса Удовик
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