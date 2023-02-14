Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса за 2022 год. Список из десяти человек появился на сайте издания.

Самой высокооплачиваемой группой были названы британские музыканты Genesis, заработавшие за 12 месяцев 230 миллионов долларов. Коллектив продал права на свои композиции компании Concord Music Group, а также получал доходы с гастролей и с записанных песен.

На втором месте оказался артист Стинг с показателем 210 миллионов долларов. Бывший фронтмен Police тоже заработал на продаже своей музыкальной продукции — как его личный каталог, так и каталог группы теперь принадлежит Universal Music Group.

Замкнул тройку актер, режиссер и сценарист Тайлер Перри, заработавший 175 миллионов долларов. Его доход складывался благодаря выходу двух фильмов и его телешоу BET.

В десятку также вошли создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун, создатели «Симпсонов» Мэтт Гроунинг и Джеймс Брукс, актер Брэд Питт, группа Rolling Stones, режиссер Джеймс Кэмерон, певица Тейор Свифт и исполнитель Bad Bunny.