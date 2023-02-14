Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы

Актер Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы

Российский актер Роман Мадянов ушел из Театра Маяковского после 20 лет работы. Об этом сообщает «АиФ».

«Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: "Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?" Если сравнивать со спортсменами: научились мы прыгать на полтора метра, а дальше что?» — прокомментировал свое решение артист.

Следующим шагом он считает работу в театре в качестве приглашенного актера или же съемки в кино. Мадянов подчеркнул, что у него позади колоссальный опыт и работа с талантливыми деятелями культуры, однако он не хочет оставаться в труппе, чтобы «дожидаться, когда можно будет отправить документы на получение звания».

«Все знали: Ромик в команде, Ромик никогда не подставит, не подведет, Ромик — локомотив. Прекрасно!» — высказался актер о результатах своей работы.

60-летний Роман Мадянов — заслуженный артист России. Помимо театральных ролей он известен по таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».