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14:49, 14 февраля 2023Россия

В 2023 году пройдет обновление десятков центров госуслуг «Мои документы»

В 2023 году пройдет обновление десятков помещений центров госуслуг «Мои документы»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2023 году Департамент капитального ремонта города Москвы продолжает проводить работы по обновлению помещений центров госуслуг «Мои документы». В 30 из них ремонт планируют завершить в этом году, а еще в одном центре — в следующем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эти объекты являются значимой частью инфраструктуры города, поэтому важно обновлять их своевременно. Таким образом центры становятся безопаснее и доступнее для всех граждан, также в них улучшаются условия труда для сотрудников.

«В одном центре госуслуг работы находятся на завершающей стадии, два офиса ждут капитального ремонта, еще для одного будут приспособлены помещения в отдельно стоящем здании, а для другого аналогичные мероприятия уже ведутся в торговом центре. Кроме того, 26 офисов сделают доступнее для маломобильных посетителей. Среди новых и обновленных центров будут не только офисы районного значения, но и один флагман, где посетителям предложат максимальный набор сервисов. Он разместится в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

Новый центр госуслуг займет площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. В офисе создадут комфортные условия для посетителей: здесь будет работать более 60 окон приема.

Также там появится медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе». Кроме того, организуют отдельный кабинет для регистрации брака и конференц-зал для проведения различных лекций, мастер-классов и встреч с жителями.

Планируется, что центр госуслуг района Лианозово заработает по новому адресу. Для этого приспособят помещения в трехэтажном здании. Кроме административных кабинетов, предусмотрены зоны ожидания и оказания электронных услуг. Также оборудуют пространство для отдела по вопросам миграции, комнату матери и ребенка и детский уголок. Посетители офиса смогут распечатывать документы и делать их копии, оплачивать госпошлины, делать фото.

Помимо того, после капремонта первых посетителей примут центры, которые обслуживают районы Москворечье-Сабурово и Хамовники. А в офисе «Мои документы» района Южное Тушино в этом году ремонт только начнется. Завершить его планируют как можно скорее, уже в 2024-м. На время работ сотрудники переедут в другие офисы.

Все обновленные центры госуслуг будут соответствовать единому стандарту комфорта. Помещения оснастят современными системами электро- и водоснабжения, водоотведения, центрального отопления и вентиляции. Специалисты модернизируют пожарную и охранную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией, а также видеонаблюдения, контроля и управления доступом, сделают удобную навигацию. Пространства оформят в едином стиле. В центрах установят удобную мебель в корпоративных цветах и новую технику.

В 26 офисах проведут работы по созданию безбарьерной среды. Помещения оснастят специальными уборными с кнопками вызова экстренной помощи, а для незрячих и слабовидящих установят мнемосхемы, тактильные и контрастные указатели.

«В прошлом году мы открыли 13 центров госуслуг. Какие-то из них переехали в новые помещения, другие возобновили работу после капремонта, также открылись новые центры. Комфортные условия для горожан в офисах позволяют сделать процесс получения госуслуг приятнее и удобнее. Сейчас мы продолжаем развивать и обновлять сеть центров "Мои документы"», — рассказала Анастасия Панина, заместитель директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы.

Работы по капитальному ремонту и приспособлению помещений продолжатся и в дальнейшем.

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Татьяна Романова
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