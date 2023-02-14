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09:49, 14 февраля 2023Мир

Сотрудники MI5 выдали себя за россиян ради поимки шпионившего для Москвы

Сотрудники MI5 выдали себя за россиян, чтобы поймать шпиона в посольстве Британии в ФРГ

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу Москвы, задержан в ходе операции сотрудников MI5. Им пришлось притвориться россиянами, чтобы поймать подозреваемого, пишет Bloomberg.

Сам Смит, работавший охранником в дипмиссии, признал себя виновным. Приговор ему будет вынесен позднее на этой неделе. Утверждается, что на протяжении нескольких лет Смит «собирал ряд крайне конфиденциальные данные из посольства» и передавал их властям России. Взамен он якобы получал оплату.

Чтобы поймать подозреваемого, MI5 решили выдать себя за россиян и попросить Смита собрать данные о неком мужчине, якобы сотрудничавшим с британскими властями. Экс-охранника поймали на том, что он записывал действия того человека на видео.

Саму операцию решили начать после того, как выяснилось, что в ноябре 2020-го Смит направил военному атташе России в Берлине Сергею Чухрову письмо, содержащее данные о посольстве Британии в ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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