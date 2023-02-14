Германия отправила вторую партию бронетранспортеров Молдавии

Минобороны Молдавии заявило, что страна получит вторую партию бронетранспортеров от ФРГ

Молдавия получит вторую партию бронетранспортеров (БТР) «Пиранья» от Германии. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«Национальная армия должна принять еще три бронетранспортера Piranha от правительства Федеративной Республики Германии», — сказано в сообщении. Уточнятся, что техника приедет в страну во вторник, 14 февраля.

БТР получены в рамках соглашения, которое было подписано между Минобороны Молдавии и Германией в октябре 2021 года. Бронетранспортеры применят в процессе подготовки военнослужащих, их направят в международные миротворческие миссии. Другая часть техники будет доставлена в течение текущего года.

О передаче Молдавии первых трех БТР «Пиранья» со стороны ФРГ стало известно 13 января. Экс-министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что Кишинев, имея такую технику, сможет лучше координировать свои действия с силами других стран, в частности, во время миротворческих миссий ООН.