Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 14 февраля 2023Бывший СССР

Германия отправила вторую партию бронетранспортеров Молдавии

Минобороны Молдавии заявило, что страна получит вторую партию бронетранспортеров от ФРГ

Фото: Ministerul Apărării

Молдавия получит вторую партию бронетранспортеров (БТР) «Пиранья» от Германии. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«Национальная армия должна принять еще три бронетранспортера Piranha от правительства Федеративной Республики Германии», — сказано в сообщении. Уточнятся, что техника приедет в страну во вторник, 14 февраля.

БТР получены в рамках соглашения, которое было подписано между Минобороны Молдавии и Германией в октябре 2021 года. Бронетранспортеры применят в процессе подготовки военнослужащих, их направят в международные миротворческие миссии. Другая часть техники будет доставлена в течение текущего года.

О передаче Молдавии первых трех БТР «Пиранья» со стороны ФРГ стало известно 13 января. Экс-министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратила внимание, что Кишинев, имея такую технику, сможет лучше координировать свои действия с силами других стран, в частности, во время миротворческих миссий ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»
В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом
Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона
Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей
В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа на глазах подруги
Бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище
Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Киев впервые передал военнопленных без следов пыток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.